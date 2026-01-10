Francesca Brambilla: "Avevo un compagno violento: ho fatto scattare il codice rosso"

"Per anni mi ha umiliato, ha provato ad annientarmi: il 6 gennaio ha forzato la saracinesca per entrare a casa mia", racconta l'influencer
"Mi sono imbattuta nell'uomo sbagliato". È lo sfogo di Francesca Brambilla, 33 anni, modella, influencer da un milione di followers ed ex Bona Sorte nel programma "Avanti un altro" di Paolo Bonolis. Sui social ha annunciato la separazione sui social dal compagno: "Vorrei poter cancellare tutto questo, proteggere le mia bambine, ma so che la famiglia non è fatta da chi tratta male o se ne va, ma da chi costruisce e da chi ama".
"La sua è stata una violenza psicologica e verbale. Voleva distruggermi". Queste le parole della showgirl in un'intervista al Corriere della Sera. "Mi diceva che ero una pessima madre, che senza di lui non valevo nulla, poi era ossessivamente geloso e mi controllava il cellulare". Durante la gravidanza della figlia Amaya lui spariva, mi lasciava e faceva cadere tutto su di me, ha raccontato.
I genitori di Francesca Brambilla le hanno sempre detto di lasciarlo. Suo padre l'ha anche denunciato. Mentre la modella per lo stress e ansia è dovuta ricorrere alla terapia psicologica da ormai cinque mesi.
Francesca ha poi raccontato l'ultimo episodio. "Il 6 gennaio scorso ha rubato il passaporto di una delle mie figlie, insinuando che volessi scappare per una fuga d'amore. Gli avevo detto di non tornare ma lui dal giardino ha provato a forzare la finestra, spaccando la saracinesca. Tutto davanti alle bambine che intanto piangevano". Quindi la chiamata al 112: così è scattato il codice rosso. "Le tante, troppe storie di femminicidio devono insegnarci a dire basta, denunciare. Per sopravvivere", è il messaggio lanciato dalla showgirl.