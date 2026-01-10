Francesca Brambilla: "Avevo un compagno violento: ho fatto scattare il codice rosso"

"La sua è stata una violenza psicologica e verbale. Voleva distruggermi". Queste le parole della showgirl in un'intervista al Corriere della Sera. "Mi diceva che ero una pessima madre, che senza di lui non valevo nulla, poi era ossessivamente geloso e mi controllava il cellulare". Durante la gravidanza della figlia Amaya lui spariva, mi lasciava e faceva cadere tutto su di me, ha raccontato.