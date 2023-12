Francesca Brambilla presenta Amaya Luce e... il compagno

Per dare l'annuncio della nascita della sua primogenita, Francesca Brambilla ha scelto uno scatto in cui stringe la sua creatura tra le braccia. E' ancora in ospedale, e accanto a lei c'è il compagno la cui identità resta però sconosciuta e che prima d'ora non era mai apparso negli scatti social di Francesca. La ex Bona Sorte di "Avanti un altro" ha mostrato anche un'immagine del momento subito successivo al parto in cui stringe la sua Amaya Luce e poi le mani sue, del papà e della bimba. "Ora so il significato della parola amore" ha scritto. "Tantissimi auguri a tutti voi... bellissimo nome" ha commentato Alessia Macari, in passato tra le protagoniste del quiz preserale di Canale5. Anche le ex colleghe Sophie Codegoni (nello stesso programma con il ruolo di Bonas), Laura Cremaschi (la regina del web) e Claudia Ruggeri (Miss Claudia) si sono accodate al coro di auguri, e con loro Selvaggia Roma, Carolina Stramare, Maria Mazza, Jane Alexander e Sonia Bruganelli.