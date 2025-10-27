Logo Tgcom24
IL VERTICE

Viktor Orban in Vaticano, il premier ungherese incontra Papa Leone

Il primo ministro di Budapest in visita alla Santa Sede per un confronto con il Santo Padre

27 Ott 2025 - 10:35
Viktor Orban incontra in Vaticano Papa Leone. Prima del confronto con il Santo Padre, il premier d'Ungheria scrive su Facebook: "Il mondo si sta lentamente abituando alle guerre. Negli ultimi due decenni, i conflitti militari sono divampati uno dopo l'altro in tutto il mondo: dal Caucaso al Medioriente, e ora la guerra russo-ucraina che infuria da tre anni. Notizie e immagini di distruzione e vittime di guerra ci piovono addosso".

Il messaggio via social prosegue: "All'inizio siamo scossi, poi rattristati, e infine iniziamo ad abituarci. Ma man mano che il mondo si abitua alle guerre, queste diventano sempre più pericolose, come un incendio in una torrida giornata estiva. Se non facciamo nulla, prima o poi le fiamme raggiungeranno il nostro Paese, le nostre case e il futuro dei nostri figli. Se vogliamo preservare la pace in Ungheria, non possiamo nuotare con la corrente mainstream di Bruxelles. Vogliamo rimanere fuori dalla febbre della guerra che si diffonde in tutto il mondo. Ecco perché dallo scoppio della guerra russo-ucraina, abbiamo costruito una coalizione contro la guerra". Infine, Orban aggiunge che parlerà "al Santo Padre e, più tardi, al primo ministro italiano degli sforzi compiuti dall'Ungheria". 

