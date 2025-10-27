Viktor Orban in Vaticano, il premier ungherese incontra Papa Leone

Il messaggio via social prosegue: "All'inizio siamo scossi, poi rattristati, e infine iniziamo ad abituarci. Ma man mano che il mondo si abitua alle guerre, queste diventano sempre più pericolose, come un incendio in una torrida giornata estiva. Se non facciamo nulla, prima o poi le fiamme raggiungeranno il nostro Paese, le nostre case e il futuro dei nostri figli. Se vogliamo preservare la pace in Ungheria, non possiamo nuotare con la corrente mainstream di Bruxelles. Vogliamo rimanere fuori dalla febbre della guerra che si diffonde in tutto il mondo. Ecco perché dallo scoppio della guerra russo-ucraina, abbiamo costruito una coalizione contro la guerra". Infine, Orban aggiunge che parlerà "al Santo Padre e, più tardi, al primo ministro italiano degli sforzi compiuti dall'Ungheria".