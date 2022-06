07 giugno 2022 18:11

Vicenza, a 100 anni le rinnovano la patente fino al 2024: "Il mio segreto è camminare"

Candida Uderzo ha 100 anni compiuti da poco. Quando si è presentata in autoscuola per il rinnovo della patente in scadenza lo scorso maggio, gli esaminatori le hanno fatto i test previsti: tutti superati brillantemente. Ha un figlio, due nipoti, cinque bisnipoti, vive a Sarcedo, nel Vicentino, e da 50 anni partecipa alla Marcia delle Colombare di Breganze. E proprio in occasione dell'ultima gara, che si è svolta il 5 giugno, le è stata conferita una targa celebrativa per non essersi persa nemmeno una edizione della marcia. "Mi è sempre piaciuto camminare - ha raccontato la centenaria al Giornale di Vicenza - lo sport nella mia vita significa tanto, perché mi ha permesso di essere ancora oggi in buona salute. L'attività fisica è la medicina che mi ha consentito di mantenere giovane il corpo e la mente".