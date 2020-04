Venerdì 17 di un anno bisestile durante il coronavirus, i meme più divertenti nel giorno più "sfigato"

In Italia la giornata di venerdì 17 è da sempre considerata una delle più "sfortunate" dalle persone più superstiziose. Se poi questa data cade durante un anno bisestile (è noto il detto "anno bisesto anno funesto) e soprattutto nel bel mezzo della pandemia di coronavirus, ecco che venerdì 17 aprile 2020 si trasforma nel giorno "sfigato" per eccellenza. Ma la domanda che va per la maggiore è: cos'altro può capitare? E così ecco che sui social si moltiplicano meme e frasi ironiche per cercare di sdrammatizzare.