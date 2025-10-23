Logo Tgcom24
un'occasione storica

Vaticano, la visita di Re Carlo III e Regina Camilla per incontrare Papa Leone

I reali inglesi sono giunti nella Santa Sede per incontrare Papa Leone XIV. Dopo essere passati dall'Arco delle Campane, Carlo e Camilla sono accolti nel Cortile di San Damaso. Poi, nel Palazzo Apostolico, l'incontro col Pontefice

23 Ott 2025 - 11:54
