21 settembre 2022 15:34

Varese, decollato da Malpensa un Boeing 747 con un equipaggio di sole donne: è la prima volta

Il 20 settembre, alle 15.55, il Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia "Tre Cime di Lavaredo" con un equipaggio di sole donne è decollato dall'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, con destinazione Seoul. Al comando c'erano la capitana Paola Gini e la primo ufficiale Vivien Allais. Si tratta della prima crew tutta "in rosa" a pilotare un Boeing 747 nella storia della aviazione civile italiana. La notizia - e le foto di Gini e Allais - è stata diffusa su Facebook dalla pagina specializzata "Boeing 747 The Queen of the Skies".