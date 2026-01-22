Valentino, chiusa la camera ardente: 10mila visitatori in due giorni | Le sue ultime parole? "Ti amo"

Le esequie si terranno venerdì 23 gennaio, alle ore 11, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Il feretro resterà nella notte nella sede di piazza Mignanelli, poi ripartirà verso la Basilica insieme a famiglia e amici dello stilista; infine entrerà in chiesa solo quando tutti saranno seduti. A segnalare il suo ingresso sarà l'avvio della musica. A celebrare la messa sarà don Pietro Guerini, parroco della basilica. Dopo la celebrazione, la salma sarà portata al cimitero Flaminio - Prima Porta.