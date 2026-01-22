Valentino, chiusa la camera ardente: 10mila visitatori in due giorni | Le sue ultime parole? "Ti amo"

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Tanti i volti noti che hanno omaggiato lo stilista. Le esequie si tengono venerdì 23 gennaio a Roma
Chiusa la camera ardente di Valentino: 10mila in totale i visitatori in due giorni, giunti a Pm23 di Roma per omaggiare lo storico stilista. In due giorni non sono mancati i volti noti: da Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, a Valeria Marini fino al ministro della Cultura, Alessandro Giuli e a quella del Turismo, Daniela Santanchè. Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino ha detto che le sue ultime parole sono state "Ti amo".
Le esequie si terranno venerdì 23 gennaio, alle ore 11, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Il feretro resterà nella notte nella sede di piazza Mignanelli, poi ripartirà verso la Basilica insieme a famiglia e amici dello stilista; infine entrerà in chiesa solo quando tutti saranno seduti. A segnalare il suo ingresso sarà l'avvio della musica. A celebrare la messa sarà don Pietro Guerini, parroco della basilica. Dopo la celebrazione, la salma sarà portata al cimitero Flaminio - Prima Porta.