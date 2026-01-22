1 di 10
Valentino, camera ardente aperta per il secondo giorno

Rimarrà aperta fino alla 18. I funerali sono invece previsti per venerdì alle 11

22 Gen 2026 - 12:14
Aperta per il secondo giorno la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la fondazione PM23 in piazza Mignanelli, a Roma. Rimarrà aperta fino alla 18. I funerali sono invece previsti per venerdì alle 11.

Nella prima giornata, non sono mancati i volti noti: da Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, a Valeria Marini fino al ministro della Cultura, Alessandro Giuli e a quella del Turismo, Daniela Santanchè.

valentino