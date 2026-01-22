Valentino, camera ardente aperta per il secondo giorno

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Rimarrà aperta fino alla 18. I funerali sono invece previsti per venerdì alle 11
Aperta per il secondo giorno la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la fondazione PM23 in piazza Mignanelli, a Roma. Rimarrà aperta fino alla 18. I funerali sono invece previsti per venerdì alle 11.
Nella prima giornata, non sono mancati i volti noti: da Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, a Valeria Marini fino al ministro della Cultura, Alessandro Giuli e a quella del Turismo, Daniela Santanchè.