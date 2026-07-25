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LANCIO DI MOLOTOV E PIETRE

Val di Susa, i No Tav assaltano il cantiere di Chiomonte

Centinaia di manifestanti hanno dato vita a una guerriglia con le forze dell'ordine

25 Lug 2026 - 18:01
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