Una giornata di riflessione sulla violenza di genere al tribunale di Milano

All'Aula Magna del tribunale di Milano, relatori di grande esperienza sono intervenuti nell'ambito dell'evento internazionale: "Violenza di Genere: Sfide Legali nei Contesti Internazionali". La conferenza, organizzata dall’Avvocato Federica Dell’Orto in collaborazione tra l'Ordine degli avvocati di Milano e la New York State Bar Association, ha riunito esperti legali dall'Italia e dagli Stati Uniti per discutere le sfide legali relative alla protezione delle donne contro la violenza di genere in vari contesti giuridici.