23 febbraio 2022 10:52

Un disegno per chi l'ha salvata: la bimba di 5 anni era stata azzannata al volto da un cane

Un disegno con i medici che le hanno salvato la vita e tanti cuoricini. Lo ha lasciato come regalo di ringraziamento all’equipe di Chirurgia plastica del Policlinico di Bari la piccola di 5 anni azzannata al volto da un pitbull sabato scorso, mentre stava andando all'asilo con la sua mamma. La bambina, sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione dell’orecchio, è stata dimessa ma prima di tornare a casa ha voluto salutare la dottoressa Florinda Gargiuoli, che la ha operata, e il direttore del reparto Giuseppe Giudice, lasciandogli in dono un foglietto di carta che li ritrae sorridenti mentre in camice svolgono il loro lavoro.