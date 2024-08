Un cartello dove Sharon è stata uccisa: "Giustizia è fatta"

Sul luogo dell'omicidio i fiori di Ruocco e il cartello "giustizia è fatta" In via Castegnate a Terno d'Isola, dove Sharon è stata uccisa il 30 luglio, è comparso un nuovo mazzo di fiori bianchi. Chi era presente quando è stato lasciato racconta che provengono dal compagno Sergio Ruocco. Nelle ultime ore qualcun altro ha portato un cartello con la scritta 'giustizia è fatta', a commento del fermo di Sangare. "Terno non è un posto sicuro sotto molti punti di vista - c'è scritto in una lettera portata in via Castegnate - Ci sono persone che non pensano nemmeno una volta a ciò che fanno, spero la tua morte non sia stata vana. La tua famiglia è veramente forte, mancherà sempre qualcuno e quella persona sei te".