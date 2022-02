24 febbraio 2022 21:57

Ucraina, Colosseo e Mole Antonelliana illuminati con i colori della bandiera ucraina

Il Colosseo è stato illuminato con i colori giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina. "In segno di vicinanza al popolo ucraino - commenta il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri -. Roma è impegnata per la pace. Ci vediamo tutte e tutti venerdì 25 febbraio in Piazza del Campidoglio a partire dalle 18 per una fiaccolata di solidarietà e per dire insieme NO alla guerra!". Anche la Mole Antonelliana si è tinta di giallo e blu. Un gesto per esprimere la solidarietà della città di Torino a Kiev.