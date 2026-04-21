Trieste, getta per sbaglio 7mila euro tra i rifiuti: li ritrovano i carabinieri

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I militari, coordinandosi con il servizio di raccolta cittadino, sono riusciti a intercettare il mezzo sul quale era finito il sacco con le banconote
Ha gettato inavvertitamente settemila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Accortosi più tardi dell'errore, è corso dai carabinieri per raccontare l'accaduto, denunciando di aver smarrito il denaro. Fortunatamente, dopo due giorni di minuziosa ricerca, la somma è stata ritrovata.
Protagonista della vicenda un commerciante di Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici in città. Dopo la denuncia i militari si sono subito messi in contatto con il servizio di raccolta rifiuti cittadino, riuscendo così a individuare e successivamente bloccare l'automezzo che aveva raccolto i rifiuti nella zona indicata dall'interessato.
Dopo due giorni di minuzioso lavoro di ricerca il denaro è stato ritrovato, ancora integro, e restituito al legittimo proprietario. I settemila euro in contanti erano risparmi e incassi dell'attività commerciale.