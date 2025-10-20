Logo Tgcom24
attraversavano i binari

Trecate (Novara), tre giovani travolti da un treno: un morto e un ferito grave

 Salvini ha chiesto una relazione dettagliata sull'accaduto

20 Ott 2025 - 21:20
