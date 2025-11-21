Logo Tgcom24
Cronaca
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

un ferito grave

Tragedia al circo: muore stuntman durante spettacolo a Sant'Anastasia

Lo show era in corso quando è avvenuto l'incidente mortale che ha visto coinvolti tre motociclisti. La vittima aveva 26 anni ed era cileno

21 Nov 2025 - 22:33
circo
napoli