Trafugata la Crocifissione di Bruegel il Giovane, ma è la copia

E' stata trafugata, da una chiesa in provincia di La Spezia, una "Crocifissione" firmata da Pieter Bruegel il Giovane. L'opera, un capolavoro del pittore fiammingo, era nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnovo Magra. I ladri hanno scardinato con una mazza la teca che la proteggeva e sono fuggiti in auto. Un dipinto su una tavola di legno che per fortuna, però, non era l'originale, ma una riproduzione del celebre quadro che i carabinieri avevano piazzato in chiesa da oltre un mese. A muovere l'interesse dell'Arma erano state alcune voci, circolate anche nel piccolo paese della Val di Magra, secondo cui il quadro dell'artista attivo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, del valore di oltre tre milioni euro, potesse essere oggetto di un furto su commissione. Così gli investigatori dell'Arma, oltre a mettere il vero quadro al sicuro, avevano installato alcune telecamere puntate verso la teca ed erano rimasti in silente attesa. Alla fine i predoni d'arte sono entrati in azione e hanno avuto vita facile a portarsi via il quadro situato in una delle cappelle laterali, pensando di aver fatto il colpo della vita ma ritrovandosi di fatto nelle mani una "crosta". Donato da una famiglia benestante poco più di un secolo fa, durante la Seconda guerra mondiale l'opera fu nascosta per impedire all'armata tedesca di sottrarlo. Il quadro peraltro era già entrato nelle mire dei ladri d'arte nel 1981: fu rubato per poi essere ritrovato dai carabinieri qualche mese più tardi. A distanza di 38 anni la storia si è ripetuta, ma i ladri questa volta si sono trovati in mano una copia, e con il fiato delle forze dell'ordine sul collo, che ora indagano a tappeto forti delle immagini di videosorveglianza e delle testimonianze di alcuni cittadini che si trovavano davanti alla chiesa proprio durante il furto. Ad agire due falsi operai fuggiti su una Peugeot bianca.