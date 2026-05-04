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Denunciato il proprietario

Toyota trasformata in Ferrari F355: sequestro a Catanzaro

L'auto era stata messa in vendita in un autosalone. Il proprietario è stato denunciato

04 Mag 2026 - 10:29
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