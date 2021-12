16 dicembre 2021 17:52

Torino, sfigurata dal marito che le gettò addosso della benzina: a Valentina Pitzalis una mano bionica

Valentina Pitzalis, 38enne sarda sfigurata nel 2011 dal marito che le gettò addosso della benzina, ha una mano bionica di nuova generazione che le permette di muovere le dita e sollevare pesi. Si tratta di Nexus, la più evoluta al mondo, realizzata su progetto inglese e applicata, per la prima volta in Italia, presso l'Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino. La mano si infila come un guanto, senza necessità di alcun intervento di chirurgia, e ha 14 posizioni rese possibili da un micropulsante azionato dal paziente. "A tutte le donne dico che con la forza e il coraggio ce la possiamo fare a cambiare il mondo e noi stesse, perché nulla del genere accada più a nessuna", dice Pitzalis, da anni impegnata nelle scuole italiane per sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza sulle donne. "Oggi per me è una giornata fantastica - aggiunge - e se sono arrivata fino a qui è grazie a tutte le persone, e sono tante, che da dieci anni mi aiutano. E' importate che le donne non siano mai lasciate sole. Se qualcuno mi avesse spiegato certe cose prima, forse non sarei mai arrivata a patire tutto questo".