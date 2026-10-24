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Il corteo in piazza

Torino, la protesta contro il caro vita: striscioni e bandiera pirata

"Perché ci sono i soldi per il riarmo e guerra e non ci sono per i nostri bisogni, per le scuole, le università?", ha dichiarato Ludovica, una delle portavoce del coordinamento Torino

24 Ott 2026 - 16:15
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