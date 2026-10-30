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sciopero generale 30 ottobre

Torino, manifestanti tentano di occupare la tangenziale | FOTO

A differenza di Milano e Bologna, a Torino il corteo non ha avuto la possibilità di occupare la tangenziale 

30 Ott 2026 - 14:58
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