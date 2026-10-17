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Anche Milano e Bologna in subbuglio

Corteo a Torino, vandalizzata una libreria | Disordini fra polizia e manifestanti

Un folto gruppo di giovani ha poi fatto irruzione nella libreria Feltrinelli in Porta Nuova, scaraventando a terra i libri. Le autorità ne hanno chiuso gli accessi

17 Ott 2026 - 18:43
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