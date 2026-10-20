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Colpo da 150mila euro

Torino, ecco gli orologi da taschino rubati alla Reggia di Venaria

La rapina nella notte tra domenica e lunedì. I ladri hanno forzato la teca e sono spariti nel nulla

20 Ott 2026 - 07:58
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