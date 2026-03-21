Torino, in migliaia al corteo di Libera contro le mafie

Lo slogan di quest'anno è "Fame di verità e giustizia" e, come sottolineato da Don Ciotti, "la parola da sottolineare con forza è proprio fame, il diritto alla verità, perché l'80% dei familiari delle vittime non conosce la verità. Eppure le verità passeggiano per le vie del nostro Paese, ma l'omertà uccide la verità, la speranza e senza verità non si può costruire giustizia. Siamo tornati qui per camminare insieme - ha concluso Don Ciotti - per vivere una memoria viva, quella che vuole scuotere un pò di più le coscienze delle persone. Perché le mafie ci sono, sono in continua trasformazione e dobbiamo esserci ancora di più noi".