Terremoto in Centro-Italia, ecco com'era Amatrice dopo il sisma del 24 agosto 2016

Sequenza sismica del Centro Italia nell'agosto 2016 con epicentri situati tra i Monti Sibillini, l'alta Valle del Tronto, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto Aterno. La prima forte scossa si registrò il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 e ha avuto una magnitudo di 6,0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP). Da Amatrice ad Arquata del Tronto e Accumoli, furono 299 i morti.