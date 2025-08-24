Logo Tgcom24
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

le macerie di nove anni fa

Terremoto in Centro-Italia, ecco com'era Amatrice dopo il sisma del 24 agosto 2016

Da Amatrice ad Arquata del Tronto e Accumoli, furono 299 le vittime

24 Ago 2025 - 08:38
Sequenza sismica del Centro Italia nell'agosto 2016 con epicentri situati tra i Monti Sibillini, l'alta Valle del Tronto, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto Aterno. La prima forte scossa si registrò il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 e ha avuto una magnitudo di 6,0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP). Da Amatrice ad Arquata del Tronto e Accumoli, furono 299 i morti.

terremoto centro-italia

