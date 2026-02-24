Targa per Attanasio e Iacovacci alla Farnesina | Il generale Luongo: "Simbolo del legame tra diplomazia e sicurezza"

"In questo momento - ha ricordato Luongo - mentre siamo qui riuniti, sono 631 i militari che sono impegnati a tutela delle rappresentanze diplomatiche consolari nel mondo, tra cui numerosi di essi lavorano in teatri operativi ad alto rischio. Conosciamo bene il peso di quelle missioni. Sappiamo che dietro a ogni carabiniere c'è una famiglia lontana e un progetto di vita. Ce l'aveva anche Vittorio Iacovacci, un progetto di vita, che sarebbe dovuto rientrare in Italia poche settimane dopo l'agguato e stava programmando il suo matrimonio. Ma chi indossa la nostra riforme accetta ogni giorno di mettere la propria incolumità in secondo piano rispetto al dovere, un dovere che nasce dal giuramento prestato, un giuramento che si identifica nel nostro comportamento improntato a onore e disciplina".