Omicidio Attanasio, la famiglia accetta il risarcimento ed esce dal processo

La famiglia del carabiniere Vittorio Iacovacci ha invece rifiutato il risarcimento e continuerà a essere parte civile in tribunale. "Noi restiamo come parte civile nel processo perché vogliamo la verità su quanto accaduto", ha motivato Dario Iacovacci, fratello del militare dell'Arma. Tra le parti civili nel procedimento figura anche il Comune di Limbiate, dove era nato e cresciuto Attanasio.

Sit-in a Roma

Durante l'udienza del gup, Silvia Stilli, presidente di Aoi e Ivana Barsotto, presidente di Focsiv, hanno organizzato un sit-in in piazzale Clodio. "Non capire com’è garantita la sicurezza a chi fa la diplomazia per mestiere e a chi la fa per scelta, da volontario, per noi rappresenta una preoccupazione, anche se sappiamo perfettamente che in questa vicenda c’è un'agenzia delle Nazioni Unite che è in qualche modo sotto accusa rispetto al tema della sicurezza - dichiarano le due organizzatrici - Noi siamo a testimoniare la piena solidarietà alle famiglie qualunque sia la decisione in udienza".