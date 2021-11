09 novembre 2021 16:49

Taranto, polvere rossa sulle tombe del cimitero

Tombe coperte di polvere rossa. Succede al cimitero San Brunone di Taranto, come documentato dall'utente Giuseppe "Peppe" Roberto nel gruppo Facebook Comitato di Quartiere Tamburi, il quartiere dell'ex Ilva. "Le tombe di Taranto sono rosse ormai coperte dalla polvere di ferro. Il rosso della polvere sulle tombe è percepito come la continuità della morte cominciata nella grande fabbrica di acciaio e finita nella città dei defunti", scrive l'uomo. "Sono anni che va avanti così", "Nessun politico di questa città si indigna per questo sconcio": sono alcuni dei commenti. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, molti tarantini rinunciano a omaggiare i propri defunti per paura dell'inquinamento.