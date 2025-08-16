Logo Tgcom24
© Ansa
LE IMMAGINI

Sparatoria a Forio d'Ischia (Napoli): uccide due persone poi si toglie la vita

Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine: sono rispettivamente il compagno e la madre della ex moglie dell'uomo che ha sparato, un 69enne morto in ospedale

16 Ago 2025 - 20:27
