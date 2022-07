17 luglio 2022 18:51

Siccità: nel Ferrarese i produttori locali vanno a pesca di alghe per salvare le vongole

A Goro, in una delle lagune salmastre del Delta Po, 1600 pescatori si trasformano in "spazzini" per continuare a pescare e tutelare, così, l'ecosistema da un "tappeto verde" che mette a rischio gli allevamenti di vongole e la vita in laguna