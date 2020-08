Sesto San Giovanni, le unità di strada della Croce Rossa portano aiuto ai più bisognosi anche in estate

Anche d'estate i volontari della Croce Rossa di Sesto San Giovanni non abbandonano le persone in difficoltà che vivono per strada. Tre volte la settimana scendono in campo per portare viveri, coperte e vestiario ai più bisognosi, ma anche un volto amico a chi non ha una famiglia. La copertura di tutte le sere della settimana è garantita dagli altri Comitati della Croce Rossa, perché nessuno viene lasciato solo.