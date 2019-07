Sea Watch, la finta foto del pranzo di pesce dei parlamentari a bordo di un gommone

Sta facendo il giro della rete una finta foto che ritrae i parlamentari Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, Graziano Delrio e Riccardo Magi - che sono saliti a bordo della Sea Watch - mentre si trovano su un gommone intenti a mangiare un abbondante pranzo di pesce. Si tratta chiaramente di una bufala, basti pensare che sullo scafo del gommone appare la scritta "Gita Sea Wathc con pranzo a bordo". Eppure l'immagine è diventata virale e ha indignato parecchie persone. "Pranzo Pd, a bordo della Sea Watch", "Come al solito... abbuffini", "Mangiatari!! Dovete mangiare solo panino e porchetta e ruttare come fa il nostro glorioso capitano che ci a reso rispettati nel monto", "Andate oltre la vergogna", sono solo alcuni dei commenti alla foto. E ancora: "Ecco il Pd che ha compiuto la sua pagliacciata a bordo della Sea Watch ed ora tutti a pranzo. Questo speciale menù comprende soggiorno sulla nave e giorno dopo ostriche, gamberoni e pesce fresco alla faccia degli italiani. Dovete lasciare questo paese. Il prossimo barcone spero sia per voi per mandarvi davvero a fare in...". "Sta girando questo ridicolo, stupido, oltraggioso fotomontaggio, secondo cui ieri stavamo banchettando. Tutto per continuare ad alimentare l’idea della crociera comoda, mentre in mare si muore. Lo dico, provo pena per quelle bestie che si sono inventate uno schifo simile. Pessimi e ridicoli, dovete arrendervi, non l’avrete vinta voi", ha scritto Fratoianni su Facebook in merito alla bufala.