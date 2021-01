Scuola, tornano in classe 640mila studenti delle superiori

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Rientrano nuovamente in classe stamane oltre 640mila studenti delle scuole superiori. Sono i ragazzi di quattro Regioni italiane: i 256mila del Lazio, a cui si aggiungono i 13mila del Molise i 176mila del Piemonte e i 196mila dell'Emilia Romagna. Questi ragazzi si sommano a quelli delle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo che già dall'11 gennaio frequentano in presenza al 50%. In Trentino le scuole

hanno riaperto dal 7 gennaio.