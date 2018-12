clicca per guardare tutte le foto della gallery

Spranghe di ferro, una roncola, martelli e bastoni sono stati ritrovati dalla polizia nei giardini di via Fratelli Zoia, in zona San Siro a Milano. Ecco alcune delle armi ritrovate dopo gli scontri fra tifosi ultras di Inter e Napoli, in cui è morto Daniele Belardinelli.