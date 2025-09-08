Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

in centro a roma

Schiacciato da un muletto, operaio muore sulla banchina del Tevere

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro sul Lungotevere Raffaello Sanzio all'altezza di Piaza Trilussa

08 Set 2025 - 18:40
5 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri