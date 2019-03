Roma, scritta storica della Garbatella scambiata per ingiuria: rimossa dal nucleo Decoro Urbano | Le scuse del Campidoglio: "Verrà restaurata"

C'è indignazione per le strade della Garbatella a Roma, dopo che una squadra del Nucleo Decoro Urbano del Campidoglio ha provveduto per errore a cancellare la storica scritta "Vota Garibaldi Lista n. 1", realizzata sul muro di via Basilio Brollo a ridosso delle elezioni del 1948. "E' stata imbrattata - è la denuncia che si legge su Facebook - dopo che era stata restaurata nel 2014". Gli abitanti hanno allertato il Comitato Osservatorio dell'Antico Garbato. "Faceva riferimento alle elezioni politiche italiane del 1948, - è la storia della scritta ricordata via social - quando Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano si presentarono in una lista unica, denominata Fronte Democratico Popolare, avente come simbolo il volto di Garibaldi. Era tra le testimonianze murarie più vecchie della città. Il Decoro Urbano del Comune di Roma l’ha cancellata. Così come se nulla fosse. In questo modo muore una città. Seppellendo le sue storie". Meta di turisti e studiosi, con tanto di targa posizionata accanto per spiegarne il significato, la scritta ha resistito per decenni a pioggia, intemperie, calura estiva... "La rimozione - si legge in una nota del Campidoglio, - è dovuta all`errore di un addetto della ditta appaltatrice del servizio per il decoro urbano del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana: recatosi sul posto su richiesta della Polizia Locale, per cancellare dei graffiti ingiuriosi, di propria iniziativa ha rimosso anche quella storica scritta. Il dipartimento interessato ha già avviato le procedure per ripristinarla mediante un appropriato restauro"