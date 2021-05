17 maggio 2021 16:15

Roma, nuova protesta dei "no vax" davanti alla Bocca della Verità: tra di loro anche Montesano

Nuova manifestazione di protesta dei "no vax" a Roma dove alcune decine di persone si sono radunate simbolicamente davanti alla Bocca della Verità per manifestare il loro dissenso contro le vaccinazioni, in particolar modo quella del Covid. Tra i partecipanti, che sono saliti anche sul palco, c'era l'attore Enrico Montesano.