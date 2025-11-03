Logo Tgcom24
Cronaca
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

LE IMMAGINI

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti

Il monumento medievale era oggetto di lavori di ristrutturazione

03 Nov 2025 - 12:54
roma