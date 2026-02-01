1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

altezza di via di San Pietro in Carcere

Roma, crolla albero ai Fori Imperiali: 3 feriti

Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni

01 Feb 2026 - 15:52
