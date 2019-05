Roma, bus elettrico va in fiamme in centro: indaga la procura

Un autobus elettrico è andato a fuoco nel centro di Roma. E' successo intorno alle 7.30 su un mezzo della linea 119 in servizio lungo via Sistina. L'autista è intervenuto con l'estintore e sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Nessun problema per le persone. "La vettura non ha subito danni gravi - ha assicurato Atac -. Sarà riparata e tornerà in servizio". La procura di Roma ha aperto un'indagine per incendio colposo. In base a quanto si apprende il mezzo era su strada da soli dieci giorni dopo la procedura di manutenzione e sostituzione di una serie di parti, a cominciare dalle batterie. Il fascicolo entrerà a far parte dell'inchiesta che la Procura porta avanti da diversi mesi sui tanti roghi sviluppatisi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. E' il nono dall'inizio dell'anno.