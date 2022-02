13 febbraio 2022 19:37

Roma, al sesto giorno di sciopero della fame per il clima finisce in ospedale

Un'attivista per il clima, la 27enne Laura Zorzini, domenica mattina è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Da sei giorni, insieme ad altre persone di Ultima Generazione, il programma del movimento Extinction Rebellion, sta portando avanti uno sciopero della fame. I suoi parametri sono preoccupanti, ma non ha intenzione di mettere fine alla sua protesta finché Cingolani e altri esponenti del governo non accetteranno di ricevere lei e gli altri per un incontro."Vi basta il mio codice giallo o avete bisogno del mio codice rosso per riceverci?", chiede Laura in un video girato fuori dal pronto soccorso.