Ritrovato lo scudo di Garibaldi: sparito dal Vittoriano era a casa di un architetto

Recuperato dai carabinieri di Roma nella casa di un architetto della capitale lo "scudo di Garibaldi", dono del popolo siciliano in segno di affetto e riconoscenza all'eroe dei due mondi, dopo lo sbarco a Marsala. Lo scudo era stato consegnato alla città di Roma dallo stesso Garibaldi. Inizialmente l'opera, dal valore culturale inestimabile, era custodito nel Museo Capitolino, per poi essere trasferito presso il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano, come documentato in vari cataloghi di esposizioni dell'opera, per ultimo nel 1982, in occasione del centenario della morte del patriota risorgimentale. Non è ancora chiaro come possa essere sparito dal museo, probabilmente all'inizio del 2000, per essere localizzato presso l'abitazione di un privato. Indaga la procura