in cento per chiedere più sicurezza

Rimini, la protesta dei bagnini

In cento tra i bagnanti per chiedere più sicurezza contro l'organizzazione del lavoro nella paura pranzo

09 Ago 2025 - 16:29
Circa 100 bagnini hanno sfilato lungo la battigia a Rimini, fino all'ancora del porto, in piazzale Boscovich, per protestare contro l'organizzazione del lavoro nella paura pranzo. Una manifestazione che, hanno spiegato gli organizzatori della Flcams-Cgil, ha l'obiettivo di chiedere maggiore sicurezza, ma anche maggiori diritti per chi ogni giorno nel periodo estivo garantisce la sicurezza dei bagnanti. Bandiere rosse, magliette rosse e pantaloncini rossi come la divisa dei salvataggi, hanno steso uno striscione ai piedi dell'ancora che simboleggia il mare in cui si legge "Più sicurezza e più dignità, i marinai di salvataggio scioperano". Una sfilata in mezzo ai bagnanti e a una spiaggia affollata. "Hanno provato a non farci scioperare - hanno detto gli organizzatori - e invece abbiamo messo un punto fermo siamo tutti qui. Lo sciopero di oggi non è stato annullato, ma noi siamo stati precettati".

