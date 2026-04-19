Rapina in banca a Napoli, sui biglietti le disperate richieste di aiuto degli ostaggi in mano ai banditi

"Fate presto, stiamo senza ossigeno". La grafia è tremante, frettolosa e trasmette tutta l'ansia di quei momenti: i 25 ostaggi rimasti in mano ai rapinatori che giovedì sono entrati nella filiale napoletana di Crédit Agricole hanno affidato a dei biglietti scritti a mano la disperata richiesta d'aiuto, indirizzata probabilmente ai passanti che hanno assistito alla scena dalle vetrate della sede bancaria. I clienti e il personale sequestrati sono stati liberati dai vigili del fuoco dopo circa tre ore, ma la "banda del buco" - così soprannominata perché avrebbe utilizzato una rete di cunicoli sotterranei per accedere all'istituto di credito di piazza Medaglie d'Oro e svuotarne le cassette di sicurezza - non è ancora stata trovata dagli inquirenti.