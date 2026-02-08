1 di 4
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

C'erano 60mila euro

Ragusa, il colpo in banca a metà: i banditi lasciano la cassaforte nei campi

L'assalto allo sportello bancomat 

08 Feb 2026 - 16:59
4 foto