Quel gesto "rock" e la croce del Buon Pastore: Leone XIV sulla scia di Francesco

Nella foto che sta circolando sul web, l’allora cardinale Robert Prevost – oggi Papa Leone XIV – sorride davanti a un'immagine della Madonna di Guadalupe e alza la mano in un gesto che molti hanno interpretato come un saluto “rock”, ma che in realtà richiama il segno "I love you" nella lingua dei segni americana. Un momento informale, quasi intimo, che rivela molto del suo stile pastorale e del modo in cui si pone di fronte alla Chiesa e al mondo.