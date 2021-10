31 ottobre 2021 13:00

Protesta anti-G20 degli ambientalisti a Roma: "I governi hanno fallito"

Un gruppo di attivisti del Climate Camp ha bloccato il traffico in pieno centro a Roma, in via IV Novembre, per protestare contro il G20. Poco prima i militanti si erano incatenati ai cancelli del Foro di Traiano con alcuni cartelli con le scritte "Crisi climatica ed ecologica, i governi hanno fallito".