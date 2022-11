04 novembre 2022 18:24

Prima neve sulle Alpi, dalla Valtellina alla Marmolada

Prima neve sulle Alpi, dalla Valtellina alla Marmolada. In queste ore sta nevicando in Valtellina (a Madesimo e Livigno), ma anche in alta Valmalenco e Valfurva. Sulle Dolomiti venete al calo deciso delle temperature (sulla Marmolada è arrivato fino a -6 gradi) si è aggiunta la neve, caduta a quote superiori ai 1.500 metri. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere poco prima della mezzanotte sulle cime del bellunese. Anche nella Bergamasca è tornata la neve. I fiocchi sono caduti a 1.400-1.500 metri imbiancando le piste da sci dell'alta Valle Brembana, così come il paese di Foppolo, sulle Alpi Orobie, e Vilminore, in val di Scalve. Sopra Cortina d'Ampezzo, a Ra Valles, sulle Tofane, sono caduti quasi 40 centimetri di neve. Le piste da sci del monte Faloria - dove sono caduti 10 centimetri - potrebbero essere aperte fra un paio di settimane.