Da "Un americano a Roma" a "La fossa del Leone", i titoli dei giornali sull'elezione di Prevost

Le prime pagine dei quotidiani in edicola il 9 maggio sono dedicate all'elezione di Papa Leone XIV. "La fossa del Leone"(Il Manifesto), "Un americano a Roma ("Domani"), "Il Papa americano: pace" (Corriere della Sera) sono solo alcuni dei titoli presenti sulle varie testate. Ampio spazio al nuovo Pontefice è dato anche dai principali quotidiani stranieri. "An American Pope", un papa americano, è l'apertura a tutta pagina del New York Times.A tutta pagina anche il New York Post con il titolo "Papa di Chicago. Dio benedica l'America. Leone XIV è il primo pontefice che viene dagli Usa". Il britannico Times pubblica in prima una grande foto di Leone XIV mentre di spalla la corrispondenza dal Vaticano con il titolo "In Dio confidiamo: il nuovo papa è americano". Il Guardian sceglie di titolare citando le prime parole pronunciate dal nuovo pontefice: "'Il male non prevarrà': il primo papa degli Stati Uniti promette di costruire ponti". E ancora, il francese Le Figaro titola "Leone XIV il papa missionario venuto dall'America". Dalla Spagna El Mundo scrive "Un Papa dagli Stati Uniti per tutti i mondi" mentre l'apertura di El Pais è "Leone XIV, sulla scia di Francesco".